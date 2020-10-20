كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 5 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 22 تشرين الأول 2020
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روسيا ترفض محاولات واشنطن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ضد سورية
الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 179
إطلاق ناجح لمنظومة "باور 373" الصاروخية الإيرانية
مقتل 3 من مسلحي ميليشيا "قسد" بهجمات على مواقعها في الحسكة والرقة
العراق.. القبض على خمسة إرهابيين من "داعش"
وقفة احتجاجية لأهالي القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي ورفضاً لممارسات "قسد"
عون يبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة
الاحتلال يعتقل 26 فلسطينياً
مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين بتفجير إرهابي في كركوك
إعادة تغذية محطة آبار علوك بالتيار الكهربائي