شويط: الانتخابات استحقاق وطني وسيادي ووجودي بامتياز

اللاذقية _ باسمة اسماعيل

قال الصحفي ورسام الكاريكاتير جورج إبراهيم شويط : إن انتخاباتُ مجلس الشعب استحقاق وطني وشعبي وسيادي ووجودي بامتياز، وهي محطة لتحقيق أماني وآمالَ الناس وتطلعاتهم.

وأضاف: إن الناس ينتظرون من المجلس أولاً الأساسيات السيادية، من أمن وأمان وسلطة كاملة وشرعية على كامل المساحة الجغرافية لسورية و كل ما يتعلق بالتشريعات التي تهمُّ حياة المواطن من صحة وتعليم وخدمات ضرورية، تحفظ كرامة العيش، مع احترام دخل المواطن، وبالأخص الراتب الوظيفي، بحيث يسدّ (هذا الراتب) معيشة أسرته لشهر كامل، وأيضاً ملاحقة كلّ مَن يُشك بإثرائه غير المشروع، بالسؤال المرفق بالمحاسبة : من أين لكَ هذا؟؟؟ كذلك النهوض بالاقتصاد الوطني، وتأمين كلّ السلع، التي يحتاجها المواطن، وبالسعر المناسب والمنطقي، ومن ضمن التدخلات المطلوبة، التدخل والسيطرة على لعبة النقد والمال والمصارف، التي يتقنها شياطينُ المال، وتثبيت سعر الدولار اللعين، والعودة بالذاكرة الوفية لتوجيه القائد المؤسس حافظ الأسد لكل الجهات المالية المعنية، بأنَّ الليرة خطٌ أحمر، والدولار حدودُه الـ 50 ليرة ، مهما كانت الأسباب، وأيضاً تجهيز مَحَاضر بناء على أملاك الدولة (الواسعة جداً) في كل بقاع الوطن، والأرض حكماً بالمجان، لبناء شقق سكنية لأبناء الشهداء والجرحى والمفقودين ولكل شباب الوطن لضمان حياة أسر قادمة لا يكويها سعرُ شراء بيت، وأخيراً الإسراع في إطلاق تشريع هام وضروري جداً، لـ (وزارة للشهداء) وما تتضمّنه من تكريم، يليق بهؤلاء القدّيسين.؟

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