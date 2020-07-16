207 مرشحين يتنافسون على 14 مقعداً لمجلس الشعب في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

ذكر الأمين العام لمحافظة الحسكة حيدر العطاالله لـ«تشرين» أن عدد المرشحين المستمرين بالترشح حتى الآن لعضوية مجلس الشعب في محافظة الحسكة بلغ 207 مرشحين يتنافسون على 14 مقعداً. ويوزع هؤلاء المرشحون إلى 75 مرشحاً من القطاع (أ) و132 مرشحاً من القطاع (ب), منهم من يحمل شهادة الدكتوراه وعددهم 3 وشهادة الماجستير واحد ومنهم من يحمل الإجازة الجامعية وعددهم 50, ومنهم من يحمل الثانوية أو المعهد المتوسط أو أهلية التعليم وعددهم 59 مرشحاً. أما الذين يحملون شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) والابتدائية والمتعلمون فعددهم 94 مرشحاً, وبلغ عدد النساء المرشحات 18 مرشحة..

وأوضح العطاالله أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بنجاح تام بإشراف اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات. فقد تم تحديد المراكز الانتخابية في المحافظة والبالغ عددها 149 مركزاً, منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة و86 مركزاً في القامشلي وريفها, منها 31 مركزاً في مدينة القامشلي و55 مركزاً في ريف القامشلي. وتم تحديد أربعة مراكز لوحدات قوى الأمن الداخلي من تعداد المراكز المذكورة بالإضافة إلى 21 مركزاً لوحدات الجيش العربي السوري. فيصبح المجموع الكلي للمراكز الانتخابية في المحافظة 170 مركزاً. وتم تجهيز صناديق الاقتراع بكل ما يلزمها من أوراق اقتراع ومغلفات انتخابية وأوراق فرز وسجلات اقتراع وأختام وأقلام وقرطاسية وحبر أزرق. كما تم تجهيز المراكز الانتخابية بكل مستلزماتها من أمكنة وغرف سرية والتعليمات الخاصة بالانتخابات وفق قانون الانتخابات, وهذه المراكز تم تحديدها في المدارس والأبنية الحكومية للمؤسسات الرسمية.

وأشار إلى صدور قرار تشكيل اللجان الانتخابية، وتم أداء القسم لهذه اللجان في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي, وشرح العملية الانتخابية لها وتزويدها بكل التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري. كما تم تشكيل كل اللجان المطلوبة لصالح العملية الانتخابية بإشراف اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات وهي لجان متعددة لكل منها دوره.

وأكد العطاالله أنه تم توجيه كل من مديرية الصحة ومجلسي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعقيم كل المراكز الانتخابية بالشكل الصحي المطلوب وتأمين كل المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا من كمامات وقفازات ومطهرات لأعضاء لجان المراكز والحراسة والعاملين المكلفين بخدمة هذه المراكز. وستجري الانتخابات في صباح يوم الأحد القادم الموافق 19/7/2020 اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء,

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