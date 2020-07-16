كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 25 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 16 تموز 2020
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شريط الأخبار
الرئيس الباكستاني: توسيع التعاون الثنائي مع سورية
خشية من لاهاي: حظر سفر مئات المسؤولين الإسرائيليين
موسكو: بعض الدول الغربية تستخدم آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية لأغراض سياسية
غروسبيتش: النهج الأوروبي الاستعماري تجاه سورية غير مقبول
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين جنوب الخليل
بايدن: ترامب يريد فتح المدارس لنيل درجات انتخابية مرتفعة
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية
ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية
مقتل سبعة من قوات أمن النظام التركي في تحطم طائرة استطلاع شرق تركيا
استئناف الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
٣٠ منشأة صناعية قيد الإنتاج في اللاذقية
26 مركزاً انتخابياً جديداً لدائرة مناطق محافظة حلب و3 مراكز لمحافظة إدلب
البرلمان الكوبي يدين بشدة خطط الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية
وفود حزبية وشعبية عراقية تزور سفارة سورية: نقف إلى جانب سورية ضد ما يسمى قانون قيصر