اختيار ذوي الخبرة في سن القوانين والأنظمة

طرطوس- مصطفى برو

أكد مدير سياحة طرطوس المهندس- يزن الشيخ أن الاقتراع واجب وطني وحق لكل مواطن سوري أتم الثامنة عشرة من عمره ومن واجبه اكتساب هذا الحق وتنفيذه ليختار من يراه أهلاً لتحمل هذه المسؤولية.

وقال: بالنسبة لي كمواطن سأختار مرشحين من كل الشرائح الاجتماعية من عمال، وفلاحين، وحملة شهادات علمية، وذوي الخبرة ممن تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، وأرى ضرورة اختيار أغلبية من القضاة والمحامين لعضوية المجلس لكونه مؤسسة تشريعية مهمتها الأساسية سن القوانين والأنظمة والتشريعات والعمل على تنفيذها، وشدد الشيخ على أن يكون مجلس الشعب القادم وطنياً بامتياز ويساعد الحكومة في اتخاذ قرارات وإجراءات تساهم بالدرجة الأولى في رفع مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة، ورأى أن المجلس السابق أدى مهام متواضعة ضمن الإمكانات المحدودة بسبب الأزمة التي تعصف بالبلد.

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