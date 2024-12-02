آخر الأخبارأهم الأخبارسياسة

الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من مادورو أكد خلاله وقوف فنزويلا إلى جانب سورية في تصديها للإرهاب

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد خلاله وقوف فنزويلا حكومة وشعباً مع سورية في تصديها للإرهاب والدول الراعية له.
وأوضح الرئيس مادورو أن ما يسعى له الغرب الأمريكي هو محاولة إضعاف سورية لما تمثله في المنطقة من خلال سيادتها الوطنية وقرارها المستقل.
وشدد الرئيس الأسد على أن مصير الشعوب المستقلة أن تواجه مخططات الغرب الأمريكي ضدها، وأن مواجهة الإرهاب وهزيمته هي أبرز تحدٍ لمواجهة تلك المخططات.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بمشاركة سورية.. افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

آخر الأخبار

بوغدانوف يؤكد دعم روسيا القوي لجهود الدولة السورية بتحقيق استقرار الوضع فيها

آخر الأخبار

عشائر دير الزور.. التمسك بوحدة سورية وسيادتها والوقوف إلى جانب الجيش لدحر الإرهاب

آخر الأخبار

نيكاراغوا تدين الهجوم الإرهابي على حلب وتؤكد ثقتها بشجاعة الشعب السوري لمواجهة…

آخر الأخبار