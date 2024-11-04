السيول تتسبب بحالة وفاة وانهيار منازل بمنطقة الجزيرة في دير الزور

تشرين- عثمان الخلف:

أدت السيول الناجمة عن هطولات مطرية سقطت بغزراة مع الساعات الأولى من يوم أمس الأحد إلى تسجيل حالة وفاة واحدة وانهيارات في عدة منازل بمنطقة الجزيرة بريف ديرالزور الشمالي الغربي .

ووفق مصادر محلية لـ” تشرين” فقد توفيت سيدة مُسنة نتيجة انهيار منزلها الطيني في بلدة قصيبة، إضافةً لانهيارات طالت 16 منزلاً في البلدة المذكورة نتيجة شدة جريان السيول المُتشكلة والمارة بالبلدة، في حين انهارت 3 منازل أخرى في بلدة جزرة البوحميد، كما تسببت السيول أيضاً بانقلاب عدة شاحنات على طريق دير الزور– الحسكة وانهيار جسور صغيرة وعبّارات مياه، ما أدى لقطع الطرق الرابطة بين دير الزور و الرقة، ونتج عن الهطولات المطرية مسطحات مائية في مساحات واسعة من أراضي الجزيرة الواقعة أغلبها تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته.

هذا ولم تُسجل أي أضرار تذكر في قرى وبلدات منطقة الشاميّة الواقعة تحت سلطة الدولة السورية، وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص رائد منديل أنه لم يُبلغ للآن عن أي أضرار بشأن المزروعات، وبالخصوص محصول القطن الذي تُعد عمليات قطافه شارفت على الانتهاء في أغلبية الحقول، ولا تأثير على عمليات توريده التي لا تزال جارية من قبل المزارعين وإنْ توقفت ليوم أمس، حيث ناهزت كمياته الموردة الـ6 آلاف طن، في حين أن هذا الهطل يبدو مُبشراً للبدء بزراعة محصول القمح الذي باتت انطلاقته على الأبواب حسب تصريح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس يونس الخضر،و الذي أشار إلى أن لا أضرار بالنسبة للزراعات كوننا في نهاية خطة زراعة المحاصيل الصيفية وبداية الاستعداد للزراعات الشتوية، هذا ويُعد نيسان وأيار الشهرين المُعتادين لتشكل السيول الناجمة عن الأمطار بحسب مختصين، ويندر أن تشهد هذه الفترة من العام وفي فصل الخريف مثل ذلك.

وكان العام الفائت شهد فيضانات لسيول إثر هطولات مطرية غزيرة بداية شهر شباط وفي آذار، تسببت حينها بأضرار لمئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير وأشارت تقارير لجان مديرية الزراعة إلى أن الأضرار تركزت في الريف الغربي للمحافظة، بحكم مرور عددٍ من الأودية السيليّة بأراضيها والتي تصب في نهر الفرات، لافتة إلى أنه في قرية “معدان عتيق” تم تسجيل أكبر الأضرار، حيث تضرر 2500 دونمٍ من محصولي القمح والشعير، وفي منطقة “التبني” طالت الأضرار 1700 دونمٍ، وفي منطقة “القصبي” وبلغت المساحة المتضررة 1700 دونم قمح و400 دونم شعير، وفي “البويطيّة” تضرر 450 دونماً.