الحرارة حول معدلاتها والجو خريفي معتدل

تشرين:

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، وأن يكون مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية والقلمون.

لرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كم/سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.