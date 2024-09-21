أجواء غائمة جزئياً وزخات مطرية رعدية متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً بالساعة، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية وفي المرتفعات الساحلية مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية، كما يستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

ويكون الجو ليلاً بارداً وخاصة في المرتفعات الجبلية وفرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى والقلمون