تعويضات للمتضررين من الصقيع في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

بيّن رئيس إدارة الكوارث في مديرية زراعة القنيطرة المهندس إياس أبو زيد أن لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في محافظة القنيطرة، وافقت على تعويض المزارعين المتضررين عن الموسم الزراعي للكرز والتفاح والتوت للعام الجاري 2024م، بسبب موجة الصقيع التي أثّرت على أشجار الأنواع المذكورة في حضر ومزارع الأمل وجباتا الخشب وطرنجة وخان أرنبة وأوفانية وعين البيضة، بمساحات مختلفة في كل قرية، واستناداً لعدد الأشجار المتضررة، ودرجة الضرر الذي لحق بالشجرة.

وأضاف أبو زيد: إن قيمة الأضرار المقدرة بلغت

/ 358 /مليون ليرة ، ويستفيد منها 1171 مزارعاً متضرراً.

هذا وتضم اللجنة المعنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أعضاء من مديريات الزراعة والمالية والموارد المائية وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والمصرف الزراعي، واتحاد الفلاحين والأرصاد الجوية، وقسمي الثروة النباتية والحيوانية بمديرية الزراعة.

واختتم رئيس إدارة الكوارث بأن المديرية رفعت موافقة اللجنة الفرعية إلى وزارة الزراعة لاعتمادها، والبدء بصرف المبالغ المستحقة.