إعادة تأهيل معمل أنابيب الري الحديث في حلب بالتشاركية

تشرين – ياسر النعسان:

كشف جزاع الجازع رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط والدراسات في الاتحاد العام للفلاحين أنه تنفيذاً لخطة الاتحاد العام للفلاحين تتم متابعة العمل على تنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستثمارية للمنظمة الفلاحية والبحث عن مشاريع جديدة تحقق ريعية اقتصادية للمنظمة، وفي هذا الخصوص تمت الموافقة على الإعلان عن إعادة تأهيل معمل أنابيب الري الحديث بحلب بالتشاركية، وقد تم الإعلان عن هذا المشروع، وتمت الموافقة على إقامة مشروع مكبس بيرين /عرجوم/ ضمن بناء معصرة رأس الخشوفة العائد لاتحاد فلاحي طرطوس، وهذا المشروع تم إنجازه وسينطلق قريباً.

كما تمت الموافقة على إقامة معمل للعبوات البلاستيكية في منطقة محردة بريف حماة، ومعمل للعبوات البلاستيكية في حمص وفقاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /317/ ق تاريخ 17/7/2024 . وقد تمت مخاطبة اتحادي حماة وحمص لإجراء دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروعين والتكاليف وفق الأسعار الرائجة حالياً.

وتمت الموافقة على إقامة معصرة زيتون في قرية الجباب التابعة لمنطقة الشيخ بدر وفقاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /389/ ق تاريخ 27/8/2024. وقد تم مخاطبة اتحاد فلاحي طرطوس لإجراء دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع. والموافقة على إقامة معمل أنابيب بلاستيكية في المنطقة الصناعية بدرعا وفقاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /32/ تاريخ 3/9/2024. وقد تمت مخاطبة اتحاد فلاحي درعا لإجراء دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأضاف رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط والدراسات: تتم متابعة العمل على تفعيل المشاريع الاستثمارية العائدة للمنظمة الفلاحية بالشخصية الاعتبارية.