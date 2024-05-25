قاطنو السكن الشبابي في طرطوس يعانون من أزمة نقل

طرطوس- ثناء عليان:

يعاني أهالي السكن الشبابي في محافظة طرطوس من أزمة نقل حادة نتيجة نقص وسائط النقل المخدمة للسكن إضافة إلى عدم التزام أغلب تلك الوسائط بإيصال الركاب إلى نهاية الخط المحددة.

وبيّن عدد من الأهالي في الشكوى التي تقدموا بها لصحيفة “تشرين” أنهم ينتظرون أوقاتاً طويلة مرور ميكروباص ليقلهم إلى منازلهم، وتتكرر هذه المشكلة بشكل يومي وخاصة بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، مؤكدين أنهم يستقلون ميكروباص الإنشاءات الذي من المفترض أن يصل إلى السكن الشبابي، إلا أنه يوصلهم إلى مبنى الهلال الأحمر فقط ليكملوا مشوار العودة إلى بيوتهم سيراً على الأقدام.

مهند من سكان حي السكن الشبابي أكد أن مشكلة النقل ومعاناة أهالي المنطقة ليست بجديدة وتتفاقم يوماً بعد يوم، مبيناً أنه يوجد عدد من الميكرو باصات التي تعمل على خط السكن الشبابي، ولكن قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، وما بعد هذا التوقيت يرفض السائقون الوصول إلى السكن الشبابي بحجة أنه بعيد، وأضاف: من الصعب كثيراً التنقل بالتكاسي وخاصة أن الأجرة عالية جداً، إضافة إلى أن بعض سائقي التكاسي يعتبرون أن السكن الشبابي خارج المدينة وهذا يدفعهم لابتزاز المواطن بطلب أجرة عالية.

من جهتها طالبت السيدة هالة وهي موظفة بحل مشكلة النقل من خلال زيادة عدد الميكرو باصات لتخديم المنطقة من الصباح وحتى المساء، وتحديد مكان لوقوفهم في المدينة مثل “سرافيس الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد”، مؤكدة أنها تعاني بشكل يومي من الوصول إلى بيتها مثلها مثل الكثير من الموظفين والطلاب القاطنين في حي السكن الشبابي.

بدوره بيّن حسن أنه تم سابقاً تمديد خط الإنشاءات وفرز مجموعة من الميكروباصات العاملة على هذا الخط لتصل إلى مساكن السكن الشبابي، وتم الالتزام من قبل بعض السائقين لفترة قصيرة فقط.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة طرطوس آصف حسن، وجود 90 ميكرو باصاً تعمل على خط الإنشاءات وفق نظام التتبع الإلكتروني /GPS، وهم ملتزمون بخط سيرهم، ولكن من الصعب –حسب حسن- إلزام جميع السرافيس الدخول إلى السكن الشبابي لعدم توفر ركاب بشكل دائم، لذلك تم اتخاذ إجراء بإلزام عشرة سرافيس للدخول إلى المنطقة بالتناوب في جميع الأوقات، وتم تكليف عنصر من فرع المرور ومراقب الخط بمراقبتهم وإلزامهم بالدخول إلى المنطقة لتخديم القاطنين فيها، مؤكداً أن هذه الميكرو باصات دوارة ولا يوجد لها موقف، ويبدأ خط سيرها من الكراج الجديد إلى الكراج القديم، دوار الشرطة العسكرية، المشبكة، المحافظة، المصرف العقاري، الفقاسة، الهلال الأحمر، كازية الأوكتان، السكن الشبابي والعودة بالعكس، ودعا جميع المواطنين لتقديم شكوى بحق كل ميكرو باص لا يلتزم بخط سيره وخاصة المفرزين لتخديم المنطقة.