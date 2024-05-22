“تربية طرطوس” تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية 

طرطوس- ثناء عليان:

اتخذت مديرية تربية طرطوس كل الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية للشهادتين الثانوية والإعدادية.

وأكد مدير التربية في طرطوس علي شحود أنه تمت تهيئة المكلفين بنقل الأسئلة الامتحانية لإيصالها إلى المراكز الموزعة على مستوى محافظة طرطوس في وقتها المحدد، مع تأمين الحراسة المشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين وصول الأسئلة بشكل آمن وسليم، إضافة إلى دعوة جميع مديري المراكز، حيث تم شرح المرسوم /42/ الخاص بالعقوبات المترتبة على مخالفي التعليمات الامتحانية وتعميم القرار على جميع الجهاز الإداري والتعليمي في المدارس.

وبينَ شحود أنه تم توزيع الطلاب على المراكز وفق التعليمات الوزارية، كما تم تجهيز المدارس بالمقاعد اللازمة بشكل كامل وتأمين القرطاسية اللازمة للأعمال الامتحانية، بما فيها الأوراق الامتحانية التي تم تختيمها رسمياً ومغلفات الطباعة والقرطاسية، كما تم الإيعاز إلى الدوائر المعنية بتزويد المدارس بمستلزمات النظافة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية بالتعاون مع مديرية الصحة لتكون المراكز الامتحانية على جهوزية كاملة مع بدء الامتحانات، كما تم توزيع المراقبين على 310 مراكز، آخذين بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في محافظة طرطوس بلغ 18345 طالباً وطالبة موزعين على 162 مركزاً، وعدد المسجلين في الإعدادية الشرعية 62 موزعين على مركزين.

أما عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها فقد بلغ 16444 طالباً وطالبة، منهم 10764طالباً وطالبة من الفرع العلمي موزعين على 88 مركزاً، و2634 طالباً وطالبة للفرع الأدبي موزعين على /26/ مركزاً، وبلغ عدد الطلاب المسجلين في الثانوية الصناعية 2311 طالباً وطالبة موزعين على 21 مركزاً، و350 طالباً وطالبة في الثانوية التجارية موزعين على 7 مراكز، والثانوية النسوية 316 طالبة موزعات على 7 مراكز، والثانوية الشرعية 69 طالباً وطالبة موزعين على مركزين.