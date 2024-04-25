صفحات غير مرخصة تتداول أخباراً عن الطقس تثير الرعب والخوف.. مدير الأرصاد الجوية في طرطوس: لا صحة لما يتم تداوله والطقس ربيعي رطب

طرطوس – رفاه نيوف

تداولت صفحات للأرصاد الجوية غير مرخصة أخباراً مفادها بأن الأيام المقبلة ستشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً وموجة برد عنيفة، وخاصة في المناطق الساحلية.

هذا التهويل أوجد حالة من الرعب والترويع لدى المواطنين الذين بدأوا يتناقلون الخبر بخوف كبير مما سيحدث بدءاً من مساء الأحد المقبل، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التهويل عن حالة الطقس.

وللوقوف عند حقيقة هذه التوقعات التقت “تشرين” مدير الأرصاد الجوية في طرطوس عهد اسمندر الذي أكد أن ما يتم تداوله من أخبار عارٍ عن الصحة، حيث تمت مشاركته من صفحات أرصاد جوية غير مرخصة، و من خلال عدد من الأشخاص، ما أثار الرعب لدى المواطنين.

وأشار اسمندر إلى أن على المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً و لتكن صفحة المديرية العامة للأرصاد الجوية الموجود عليها شعار المديرية هي المعتمدة والمسؤولة الوحيدة عن التصريح عن الحالة الجوية.

ولفت إلى أن جميع الدول المجاورة أوقفت جميع صفحات الطقس غير المرخصة وفرضت غرامة مالية كبيرة على المخالفين، ونحن ما زلنا نطالع العديد من الصفحات والاشخاص يصدرون نشرات طقس غير دقيقة ويثيرون الرعب، وهؤلاء يجب إيقافهم فوراً.

وأوضح اسمندر أن الحالة الجوية التي نشهدها اليوم من ارتفاع درجة الحرارة تنتهي مساء لنشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم غد ما بين 26 – 29 درجة مئوية وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بينما المعدل السنوي ما بين 22 – 25 درجة.

وبيّن أنه من الطبيعي والمعتاد مع الأسبوع الأول من شهر أيار أن تكون الأجواء رطبة مع حدوث زخات رعدية مترافقة بحبات برَد وتكون عشوائية وليست عامة، وهذا ما اعتاد عليه مزارعو التبغ لمثل هذه الأوقات من العام وليست طفرة، وهي حالة عدم استقرار ليس إلا، وقد تحدث وربما لا، وبالنتيجة لا داعي للخوف والتوتر، فالأجواء ربيعية مع حالة عدم استقرار.