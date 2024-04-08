انتقاء سيدات منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية

طرطوس – أحمد بلال:

أقيم في الصالة الرياضية لكرة الطائرة في نادي السودا الرياضي تجمع لانتقاء سيدات منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة غرب آسيا والبطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية والتي ستقام منافساتها الرياضية في الأردن في الفترة من 19 حتى 28 من شهر أيار المقبل.

هشام حسن رئيس لجنة الشواطئ أكد أن التجمع الذي استمر على مدار ثلاثة أيام شهد وجود 6 لاعبات تم انتقاء 4 لاعبات وهن : ماغي الشيخ و زينة صواف و حنين شاهين و غزل القصير واعتذرت لاعبتان عن الوجود لأسباب خاصة

وأضاف حسن في السياق ذاته أنه في حال تم تثبيت المشاركة في البطولات المذكورة سيكون هناك تجمع ثانٍ بحضور اللاعبات الست.

ولفت إلى أن من أهم الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في انتقاء اللاعبات شملت اختبار القوة البدنية واللياقة العالية بالإضافة الى التركيز وهذه النقاط تعتبر أساسية من وجهة نظره.

ونوه إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عدة مشاركات قادمة على صعيد هذه الرياضة بالإضافة الى مساعيهم المتواصلة لإقامة دوري خاص بالكرة الشاطئية و بمشاركة عدة فرق من ذوي الأعمار الصغيرة وذلك لإعادة الروح مجدداً إلى هذه اللعبة من جهة والعودة بقوة إلى ساحة المنافسة الرياضية من جهة ثانية.