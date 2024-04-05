ثمار الكرز تساعد في حماية الجسم من مختلف الأمراض

تشرين:

الكرز ثمرة مثالية لتجديد احتياطي الفيتامينات والمواد المغذية المفيدة للجسم بعد موسمي الشتاء والربيع.

وتشير خبيرة التغذية الدكتورة آنا غونتشاروفا، إلى أنّ الكرز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، لذلك فإن تناول مقدار كوب واحد من هذه الثمرة، يزود الجسم بالعناصر المعدنية اللازمة لإنتاج الدم أي أنها تنفع بصورة خاصة لكل من يعاني من فقر الدم، مضيفةً، أن هذا المنتج فريد، لأن احتواء الكرز على البوتاسيوم والألياف الغذائية وبعض الزيوت الخفيفة الطيارة، يجعله مفيداً في الوقاية من أمراض القلب وعلاجها هذه الثمرة تحسن توازن الماء والكتروليت في الجسم وتساعد على خروج السوائل الزائدة، وتعزز حالة ووظيفة عضلات القلب.

وعلاوة على هذا، يحتوي الكرز على مزيج فريد من البيوفلافونويد والعناصر المعدنية وفيتامين «C»، الذي له ذات التأثير المضاد للالتهابات مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول والعديد من الأدوية الأخرى غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

ووفقاً للخبيرة، يمكن تناول ما مقداره 300 غرام من الكرز لأن تناول كمية أكبر قد يسبب الإسهال ومشكلات أخرى كما يفضل عدم تناول الكرز مع الفواكه الأخرى، وتنصح بعدم تناوله في الليل لأنه قد يؤدي إلى الانتفاخ وسوء النوم.

وأثبت علماء أن ثمار الكرز قادرة على حماية جسم الإنسان من أمراض مختلفة، مؤكدين أن تناولها بانتظام يؤثر ايجابياً في صحة الإنسان، وتوصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد الاختبارات الفريدة التي أجريت على الفئران المخبرية، حيث بينت نتائجها أن تناول ثمار الكرز أدى إلى انخفاض مستوى الكوليسترول في دم الفئران، وبالتالي تقلصت خطورة إصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتضمنت وجبة غذاء الفئران خلال فترة الاختبارات، كمية معتدلة من الكربوهيدرات ومواد غذائية مرتفعة الدهون، وبعد أن بدأ الباحثون بإطعام الفئران بمسحوق خاص من ثمار الكرز، لوحظ انخفاض عوامل خطورة إصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلص مستوى الكوليسترول في دمها، وانخفاض وزنها أيضاً.

وإن المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تخفض عملياً احتمالات الإصابة بأمراض مختلفة، وبالتالي تؤثر ايجابياً في صحة الإنسان بالذات ثمار الكرز تساعد الذين يعانون من البدانة في الوقاية من أمراض القلب، لأنها غنية بالأحماض العضوية «حمض الليمون، حمض التفاح، حمض السيكسينيك، حمض الساليسيليك» وعناصر مهمة «النحاس، الحديد، النيكل، الروبيديوم، البوتاسيوم ، الكالسيوم، الفسفور والمغنيسيوم»، إضافة إلى السكر وفيتامينات مختلفة، حسب الخبراء.