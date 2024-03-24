استشهاد 20 مواطناً في رحلة البحث عن الكمأة في ريف الرقة

تشرين – خليل حسين:

استشهد 20 مواطناً من جراء هجوم إرهابي استهدفهم أثناء جمع الكمأة في ريف الرقة الجنوبي.

وأكد مدير صحة الرقة الدكتور غياث الحمود في تصريح لـ«تشرين»: «وصول 4 جثامين إلى المركز الطبي في بلدة الحمدانية في ريف الرقة الشرقي من العمال الذين يقومون بجمع فطر الكمأة، وحديث الأهالي عن عدد من المفقودين».

كذلك ذكرت مصادر محلية في محافظة الرقة لـ«تشرين» أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، بينما لا يزال مصير 5 آخرين مجهولاً وسط البحث الحذر من الأهالي عن المفقودين في البادية وأن من بين المفقودين 3 أشقاء».

و خلال أقل من شهر لقي أكثر من 40 شخصاً مصرعهم في محافظة الرقة، بسبب الألغام وهجوم مسلحين في بادية الرقة الجنوبية، رغم تحذيرات الأهالي من التوجه إلى عمق البادية لجمع فطر الكمأة .

وقتل 12 وأصيب 8 آخرون يوم السبت الماضي خلال انفجار لغم بسيارة تقل عمالاً يجمعون الكمأة في بادية السبخة.

وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة لـ«تشرين»: إن «جميع الضحايا هم من قرية الشريدة الغربية توجهوا صباحاً إلى البادية- منطقة رجم العجوز جنوب مدينة السبخة، وانفجر بهم اللغم، وقد تم إسعافهم إلى المركز الصحي في السبخة.. وبعض الحالات حرجة».