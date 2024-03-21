منتخبنا في لقاء سهل مع ميانمار ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا ٢٠٢٧

تشرين:

يخوض اليوم منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم لقاء ضد نظيره منتخب ميانمار في الثانية والنصف ظهراً في ملعب نوفان في يانغون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وأمم آسيا 2027.

ويسعى منتخبنا للفوز في هذه المباراة لكي يصعد للمركز الثاني بالمجموعة، حيث لعب منتخبنا في التصفيات لقاءين قبل اليوم تجاوز كوريا الشمالية بهدف دون رد، بينما خسر أمام اليابان بخماسية من دون رد.

منتخبنا هو ثالث المجموعة برصيد 3 نقاط خلف كل من اليابان المتصدرة بـ6 نقاط، ومنتخب كوريا الشمالية ب3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخبنا وتحتل ميانمار المركز الرابع من دون أي نقطة.

وكان عمر السوما قد سجل الهدف الوحيد لمنتخبنا في التصفيات، وجاء الهدف من علامة الجزاء أمام كوريا الشمالية. ويعد السوما من أبرز اللاعبين الغائبين عن هذه المباراة.

منتخبنا كان دعّم صفوفه بحارس المرمى إلياس هدايا ونوح شمعون وداليهو ايراندوست والذين يمثلون المنتخب للمرة الأولى.

بدوره منتخب ميانمار كان لعب لقاءين في التصفيات الآسيوية ولم يستطع تسجيل أكثر من هدف وحيد واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

وخسر ميانمار أمام اليابان في افتتاح مباريات التصفيات بخمسة أهداف دون رد كما خسر أمام كوريا الشمالية بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أن منتخب ميانمار يحتل المركز 162 بالتصنيف الدولي الصادر عن فيفا، بينما يحتل النسور المركز الـ91 في تصنيف اتحاد كرة القدم.

يشار إلى أنه يقود المباراة اليوم طاقم تحكيم إيراني بقيادة الحكم حسن أكرامي، الذي بدأ مسيرته التحكيمية عام 2001 قاد خلالها 151 مباراة أشهر فيها 519 بطاقة صفراء و17 بطاقة حمراء.

وقاد الحكم الإيراني خلال هذه الفترة العديد من المباريات ضمن تصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية وكأس أمم إفريقيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وشهد الموسم الحالي استلام أكرامي قيادة 12 مباراة رفع فيها 40 بطاقة صفراء بمعدل 3.3 بطاقات في المباراة الواحدة مقابل بطاقة حمراء واحدة.