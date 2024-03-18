الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة للرئيس بوتين: “أبارك لكم نصركم وإعادة انتخابكم رئيساً لروسيا الاتحادية وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي يؤكد ثقة الشعب الروسي العالية بكم وبسياساتكم الوطنية ورؤاكم الإستراتيجية المنطلقة من مصالحه والمستندة إلى مكانة كبيرة طالما احتلتها روسيا في العالم، لامتلاكها تاريخاً عريقاً وحضارة بُنيت على المبادئ والقيم وعلى احترام مصالح الدول والشعوب الأخرى وحقوقها لا على الاحتلال والهيمنة والنهب”.

وتمنى الرئيس الأسد للرئيس بوتين التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه، وللعلاقات المميزة التي تربط سورية وروسيا والتعاون الثنائي الفعّال الذي يجمعهما مزيداً من الازدهار.