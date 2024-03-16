الجو غائم جزئيّاً وفرصة لهطل زخّات من المطر

تشرين:

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية ولا سيما القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية.

درجات الحرارة تميل للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في كل المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.