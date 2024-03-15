جسر الغمقة جانب الكراج الجديد في طرطوس أصبح مسوراً وآمناً

طرطوس ـ وداد محفوض:

وردت إلى مكتب صحيفة “تشرين” في طرطوس شكاوى مواطنين يناشدون الجهات المعنية بتسوير جسر الغمقة لما له من خطورة عليهم نتيجة الازدحام الحاصل جانب الكراج الجديد.

المهندس حامد حسين مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس بيّن ل”تشرين” أنه تمت الاستجابة الفورية والمتابعة، حيث قامت المديرية بتسوير المنطقة المذكورة من الجسر بجوار كراج طرطوس الجديد.

ونوه حسين أنهم كمديرية خدمات وصيانة جاهزون دائماً من أجل حل ومتابعة أي خلل أو حاجة تصب في مصلحة المواطن وسلامته.