سلة الوحدة تودع بطولة وصل بعد خسارتها أمام الحكمة اللبناني

تشرين:

ودع الوحدة بطولة غرب آسيا في كرة السلة “وصل” بعدما خسر أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 99-78 في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة الفيحاء في العاصمة دمشق، وذلك في الملحق المؤهل إلى نصف نهائي البطولة.

ولم يدخل البرتقالي في أجواء المباراة من بدايتها، ما أدى إلى تأخره بالربع الأول بنتيجة 20-13. وتواصلت حالة الضياع في فريق الوحدة وتأخر في الربع الثاني بـ 39-19.

أما ثالث الأرباع فشهد تقدم الوحدة 20-18، بينما انتهى الربع الرابع بنتيجة 26-22 لصالح الوحدة، لكن هذا التقدم لم يكن كافياً للعودة في المباراة.

المباراة تأخرت ما يقارب ساعة و25 دقيقة على الانطلاق بسبب عطل تقني في لوحة الـ 24 ثانية وكان فريق “الحكمة” قد رفض أن ينطلق اللقاء بتواجد ساعة جانبية.

وبهذه الخسارة ودع فريق الوحدة بطولة “وصل” بعد انتهاء سلسلة مباريات الفريق في الملحق المؤهل إلى نصف النهائي 2-0 لصالح “الحكمة”، وكان “البرتقالي” قد خسر اللقاء الأول بنتيجة 89-74.