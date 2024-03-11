وزير الصناعة يبحث مع السفير الصيني بدمشق سبل تطوير التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين

دمشق- ماجد مخيبر:

استعرض وزير الصناعة عبد القادر جوخدار اليوم مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق “شي هونغ وي” سبل تعزيز وتطوير التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين الصديقين.

وزير الصناعة أكد خلال اللقاء أهمية وضرورة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية، داعياً إلى تجسيد المزيد من الشراكات، لاسيما في المجالين الصناعي والتحول التكنولوجي لما تتميز به جمهورية الصين الشعبية من تطور واسع يشمل العديد من الصناعات المتطورة.

كما قدم جوخدار لمحة عن واقع القطاع الصناعي في سورية بشقيه العام والخاص، والمدن والمناطق الصناعية والنشاط الصناعي القائم فيها حالياً، والحاجة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تصنيع خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الصناعية٫ داعياً إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص التعاون والشراكة الممكنة، وتحديد نقاط اتصال يتم من خلالها مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه السفير الصيني أكد إرادة بلاده لتعزيز التعاون والشراكة الصناعية مع سورية بشكل مثمر وواعد وفي قطاعات مختلفة خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مجالات عدة شملت خطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية في المجال التكنولوجي.