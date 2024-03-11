وزير التعليم العالي يبحث مع سفير أبخازيا علاقات التعاون العلمي والبحثي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع سفير أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي آفاق التعاون العلمي والبحثي والثقافي، إضافة إلى بناء القدرات والموارد البشرية والمنح الدراسية.

وأوضح الوزير إبراهيم ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ووضع آلية دقيقة للتواصل، بما يبسط إجراءات العمل وتنفيذها بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أهمية جامعة أبخازيا الوطنية وتميزها بالعلوم الزراعية والطب البيطري والقانون.

وقدم الوزير إبراهيم عرضاً عن واقع التعليم العالي في سورية ودور المشافي التعليمية في تقديم الخدمات التعليمية والتشخصية والعلاجية للمواطنين.

بدوره أبدى سفير أبخازيا رغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون مع سورية في المجالات كافة، وضرورة التنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الجانب الثقافي للطلاب من خلال إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والتوصل إلى عقد المزيد من الاتفاقيات المشتركة.