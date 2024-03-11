وزير النقل يبحث مع سفير أبخازيا بدمشق تفعيل مسارات النقل المختلفة بين البلدين

تشرين:

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع سفير أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي، سبل تطوير علاقات التعاون في مجالات النقل البحرية والجوية والبرية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ومواكبة التطور الذي تشهده العلاقة السياسية بعلاقات اقتصادية وتجارية تكون ركائزها بناء استراتيجية مشتركة بين قطاعات النقل الحيوية، وبالأخص خط النقل البحري بين المرافئ السورية والأبخازية.

وأشار الجانبان إلى أهمية الموقع الجغرافي للبلدين وضرورة استثمار الموارد التي يتمتع بها كل منهما في خلق بيئة اقتصادية وتجارية والسعي لتبسيط الإجراءات التي تفعل وتزيد الطاقة النقلية، وتشجع حركة التصدير والاستيراد وتبادل البضائع ومواجهة التحديات، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية تنعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الصديقين.

وبين الوزير خزيم استعداد سورية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق علاقات وثيقة في مجالات النقل وإيجاد السبل والصيغ المناسبة للتعاون المشترك ووضع آلية مشتركة للتواصل وفق القنوات المدروسة، بما يبسط إجراءات العمل وييسر عملية تبادل المعلومات والعمل المشترك ويسرع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين ويعزز دور رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين.