وزير الصناعة يبحث مع سفير أبخازيا بدمشق سبل تطوير علاقات التعاون الصناعي

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في مختلف مجالات القطاع الصناعي بين البلدين، ومنها صناعة الأدوية والغذائيات والمعارض التخصصية والحرف التقليدية التراثية.

الوزير جوخدار أكد خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، حرص سورية على تعزيز علاقات التعاون مع أبخازيا في المجالات الصناعية، عبر مذكرات تفاهم متضمنة المشروعات التي يمكن إقامتها بالتعاون المشترك، إضافة إلى التعاون في مجال المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة لتسهيل حركة التبادل التجاري.

من جانبه لفت السفير جلالوفيتش إلى ضرورة العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين السوري والأبخازي.