صباغ يلتقي عضو الجمعية الروسية الفيدرالية قسطنطين باسيوك

دمشق- تشرين:

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ السيناتور قسطنطين باسيوك عضو الجمعية الروسية الفيدرالية، يرافقه رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسف.

وأكد صباغ عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين سورية وروسيا، وأهمية العمل على استمرار تعزيزها وتطويرها لناحية تبادل الخبرات في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وثمن صباغ مواقف روسيا الداعمة لسورية وقضاياها العادلة، ووقوفها إلى جانبها، حيث يواجه البلدان عدواً واحداً، ويخوضان معركة واحدة في سبيل القضاء على الإرهاب، مبيناً أهمية العمل على تكثيف الزيارات واللقاءات بين الوفود البرلمانية بمختلف مستوياتها لكلا البلدين، بما يحقق مزيداً من التقدم في العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

من جانبه جدد السيناتور باسيوك التأكيد على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع سورية في المجالات البرلمانية وغيرها، ولا سيما المقاطعات الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي مؤخراً، مبيناً أهمية الزيارات المتبادلة بين وفود البلدين في مختلف المجالات لما من شأنه أن يعود بالفائدة على الشعبين الروسي والسوري.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية في المجلس.