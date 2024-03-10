وزارة الاقتصاد تصدر برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة

دمشق- تشرين:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها، بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف الزراعي التعاوني على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.

وذكرت الوزارة في قرارها أن البرنامج يستهدف الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية وحدد الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على القرض، منها وثيقة انتساب لأحد الاتحادات التي تعنى بالشأن الزراعي (الاتحاد العام للفلاحين، اتحاد الغرف الزراعية السورية).

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم امتلاك وثيقة انتساب يتم تقديم وثيقة تنظيم زراعي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإرفاقها بوثيقة ملكية حيازة زراعية، فواتير الشراء أو عروض أسعار الجرارات والعزاقات الزراعية حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته التنفيذية.