المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية

تشرين:

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب عبدالله، بحضور وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر والقائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة مشكلة الجفاف والتغيرات المناخية وضرورة الاعتماد على وسائل الري الحديث وإدارة موارد المياه بشكل رشيد وتبادل الخبرات في هذا الإطار.

وأكد المهندس عرنوس استعداد الحكومة السورية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية.

من جهته أبدى وزير الموارد المائية العراقي استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة احترام جميع الأطراف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء السدود وتقاسم مياه الأنهار الدولية بين دول المنبع والمصب.