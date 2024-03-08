“السورية للتجارة” في ريف دمشق تجهز سلة غذائية لشهر رمضان وتحضّر لإطلاق معرض في صالة جرمانا

تشرين- حسام قره باش:

في إطار سعيها للتدخل الإيجابي واستعداداً لشهر رمضان، تقوم المؤسسة السورية للتجارة في فرع ريف دمشق حالياً بتجهيز سلة غذائية منوعة لطرحها خلال اليومين القادمين مع اقتراب شهر رمضان، كما أوضح المدير المكلف بإدارة الفرع فرج سيف في تصريحه لـ” تشرين”، مؤكداً أن السلة تضم تشكيلة سلعية من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ويتراوح سعرها عند 178 ألف ليرة بحيث تضم كيلوغراماً واحداً من السكر والرز وليتراً واحداً من الزيت النباتي ومعكرونة وشعيرية وطحيناً وطحينية وسردين و400 غرام من الشاي)، ويزيد وزن مجملها على 7 كيلوغرامات وأرخص من السوق تقريباً بـ20٪ وبيعها بسعر أقل من التكلفة ومن دون أي هامش ربح بفروقات سعرية واضحة عن أسعار السوق كالسكر مثلاً الذي سعره ضمن السلة 12 ألف ليرة في حين سعره في الأسواق 15 ألف ليرة وسعر ليتر زيت دوار الشمس فيها 22 ألف ليرة وبالسوق 25 ألف ليرة بحيث يقل سعر مواد (الكرتونة) عن السوق تقريباً حوالي 20 ألف ليرة.

وبيَّن سيف أن عدد السلال التي يعتزم الفرع طرحها خلال اليومين القادمين في صالاته تبلغ 200 سلة رمضانية، مشيراً إلى أن الكمية وإن كانت محدودة إلا أن جميع الصالات تتوفر فيها تشكيلة سلعية واسعة، مضيفاً: سيتم توزيع السلال الغذائية في الصالات الكبيرة التي تعتبر مراكز الثقل في المناطق المحيطة بدمشق كصالة جرمانا التي ستوزع فيها السلة الغذائية يوم السبت القادم إضافة إلى صالات قدسيا والكسوة وضاحية الأسد و صحنايا وجديدة عرطوز وتباع لعموم المواطنين وفق تعليمات الإدارة.

وفي إطار التوسع الجغرافي وزيادة عدد الصالات رأى أن أي بلدة أو منطقة تقدم طلب بحاجتها إلى وجود صالة للسورية للتجارة فيها يتم العمل على ذلك لتأمين المكان وتجهيزه وكادر إدارته وتزويده بما يلزم وافتتاحها خلال أسبوع، كاشفاً عن افتتاح صالة للسورية للتجارة في منطقة بسيمة بريف دمشق خلال العشرة أيام القادمة ليصل عدد الصالات في محافظة ريف دمشق إلى 120 صالة.

ونوه بالوقت ذاته إلى افتتاح صالة خضار وفواكه في منطقة قطنا خلال يومين وتنظيم معرض شهر الخير لافتتاحه يوم السبت برعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في صالة جرمانا بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 70 شركة كبرى من أجل التسوق لشهر رمضان.