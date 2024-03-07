السياحة توقّع اتفاقية مع شبكة الآغا خان للتنمية.. مرتيني لـ«تشرين»: ربط مخرجات التدريب والتعليم السياحي باحتياجات سوق العمل

دمشق- هناء غانم:

تعاون جديد بين وزارة السياحة وشبكة الآغا خان للتنمية في سورية أثمر اليوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بتدريب كوادر مؤهلة للعمل في القطاع السياحي وفق برامج تخصصية في المجال السياحي والفندقي.

وقد هدفت المذكرة التي وقّعها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سورية المهندس غطفان عجوب إلى تنفيذ مشاريع وبرامج في التدريب والتعليم والتأهيل السياحي والفندقي، ودعم جودة التعليم وفق الوسائط التعليمية الحديثة، وربط مخرجات التدريب والتعليم المهني السياحي والفندقي باحتياجات سوق العمل.

وذلك في إطار الدور الإنساني والتنموي غير الربحي للشبكة.

وتتضمن المذكرة تسهيل تنفيذ مبادرات وأنشطة في مجال التدريب والتأهيل السياحي والفندقي وبرامج تدريب سياحي وفندقي باستخدام أساليب التدريب الحديثة والمتطورة واستضافة خبراء ومختصين تقنيين لتدريب الطلاب في مختلف المجالات السياحية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير مرتيني أن التعاون بين وزارة السياحة وشبكة الآغا خان مستمر وتحديداً في مجال التدريب والتأهيل سواء لليافعين دون ١٨ سنة، أو مرحلة التعليم الجامعي والمعاهد التقانية ومراكز التدريب والتأهيل وكليات السياحة التابعة لوزارة التعليم العالي، إذ يتطلب دخول سوق العمل، ربط مخرجات التدريب والتعليم السياحي والفندقي باحتياجات السوق، وإن شبكة الآغا خان مستمرة بتقديم هذه البرامج للمؤسسات التعليميةالسورية، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من ٢٥ ألف طالب وطالبة خلال ثماني سنوات، حيث أقيمت أكثر من ١٥٠ دورة تدريبية أقامتها الوزارة ومؤسساتها ومديرياتها وغرف السياحة والجمعيات التي تتعاون مع الوزارة.

وأضاف الوزير في تصريح ل”تشرين”:

إن الهدف من الاتفاقية تنفيذ مشاريع وبرامج في التدريب والتعليم والتأهيل السياحي والفندقي تتعلق بتعزيز مهارات الأطر الإدارية والتدريسية وتنمية قدراتهم ودعم جودة التعليم وتقديم الوسائط التعليمية الحديثة وربط مخرجات التدريب والتعليم السياحي والفندقي باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في رفع مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

بدوره أكد عجوب أن التعاون مع وزارة السياحة ليس بجديد بل نحن شركاء مع الوزارة في برامج التدريب والتأهيل المهني للكوارد، مؤكداً على استمرار العمل، وأنه بعد مرور الأزمة الظالمة على سورية، سوف نعيد الاستثمارات من جديد، والتي ستكون ثمرة التعاون مع وزاة السياحة، وأن التعاون مع الوزارة ليس بجديد بل هو مستمر ومتواصل، وبموجب المذكرة الموقعة اليوم سيستمر لمدة ثلاث سنوات جديدة، ويركز على الجانب الإنساني والتنموي ما يساعد الطلاب والشباب على مواجهة ظروف الحياة.

ومن الجدير ذكره أن مجالات التعاون بين الوزارة وشبكة الآغا خان في سورية تركز على عدة محاور أولها التأكيد على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والتأهيل السياحي، باستخدام أساليب التدريب الحديثة والمتطورة. والأهم استضافة خبراء ومختصين تقنيين لتدريب الأساتذة والمدربين والطلاب في مختلف المجالات السياحية: (جودة خدمات الضيافة- الأساليب الحديثة بالتسويق السياحي- إدارة النشاطات والمؤتمرات- البروتوكول الدولي والعلاقات العامة- فنون الطبخ الحديثة).

مع إمكانية تقديم الدعم من شبكة الآغا خان للمؤسسات التدريبية والتعليمية التابعة للوزارة، إضافة لذلك، العمل على تنفيذ مبادرات وأنشطة في مجال التدريب والتأهيل السياحي والفندقي من خلال عقد الندوات وورشات العمل في كافة المحافظات.

وتأمين منح للمدربين وللطلاب الأوائل بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الفندقية والسياحية التابعة لوزارة السياحة لمتابعة الدراسات التخصصية.

إضافة إلى إمكانية المساهمة في تنفيذ خطط وزارة السياحة الهادفة إلى ربط مخرجات قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي باحتياجات التنمية السياحية المستدامة.

وتطوير مفردات المناهج التعليمية وطباعة المناهج والمقررات.