المقداد يبحث مع نظيره العراقي وأبو الغيط الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها

على هامش اجتماعات الدورة الـ 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحث الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في القاهرة مساء اليوم مع فؤاد حسين، وزير الخارجية في الجمهورية العراقية، العلاقات الثنائية، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والعربية، وبشكل خاص الوضع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الوزير المقداد، بعد ظهر اليوم مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وما حولها، وسبل تفعيل دور جامعة الدول العربية في التصدي للتحديات التي تواجهها.

وشدد المقداد خلال لقاءاته على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ووحدة الموقف العربي، والخروج من اجتماعات هذه الدورة بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها دولنا العربية، وتؤكد دعم قضاياها المركزية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري ووقف انتهاكات الكيان الإسرائيلي واعتداءاته على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتحرك العاجل لوقف الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني دون قيد أو شرط، ومنع أية محاولات لتهجير الفلسطينيين.

حضر اللقاءين من الجانب السوري كل من حبيب عباس، معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسفير حسام الدين آلا، مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووسام عجيب من إدارة الدعم التنفيذي، وباسل سكوتي من السفارة السورية في القاهرة، ومن الجانب العراقي ممثلون عن وزارة الخارجية العراقية.

وحضر اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وعدد من موظفي الأمانة العامة.