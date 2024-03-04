دراجات درعا ميداليات وإنجاز جديد في بطولة الجمهورية… وابطع يحرز لقب بطولة الشطرنج

تشرين – هيثم العلي:

توج منتخب محافظة درعا بالدراجات بثماني ميداليات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في مدينة اللاذقية، حيث حصل اللاعبون؛ تيم أبو جعص على الميدالية الذهبية لفئة الأشبال، وميدالية فضية للاعب هاشم الصباغ لفئة الناشئين، وميدالية برونزية للاعب قصي السعيد بفئة الأشبال، وميدالية برونزية للاعب محمد رحال لفئة الناشئين.

كما توج منتخب درعا على المركز الثالث بزمن المركز الثاني نفسه خلال مرحلة الفردي العام على طريق حلب – اللاذقية

وفي فئة الشباب حقق اللاعب همام عليان الميدالية الفضية، وكما نال محمد رحال الميدالية الفضية لفئة الناشئين

واللاعب تيم أبو جعص الميدالية الفضية وقصي السعيد الميدالية البرونزية لمرحلة الفردي ضد الزمن على طريق اللاذقية – حلب.

من جهة أخرى أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في درعا بطولة المحافظة المفتوحة للرجال في صالة المحاربين القدامى بمشاركة واسعة من أندية المحافظة، وأحرز عماد أبو كانون من نادي ابطع المركز الأول، ومحمد الفالوجي نادي درعا البلد المركزالثاني، وذهب المركز الثالث لـ(ابطع) للاعب عبد الكريم السعدي.

يشار إلى أنه حضر فعاليات البطولة: حابس المسالمة عضو قيادة فرع الحزب بدرعا، وغسان الصياصنة عضو اللجنة التنفيذية، وأعضاء اللجنة الفنية، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.