الجو بين الصحو والغائم جزئياً وضباب في المناطق الوسطى والجنوبية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 1 – 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، بينما يكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية وغوطة دمشق.

الرياح شرقية على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة وشمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.