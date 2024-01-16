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سوسان يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

بحث الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
وتمحور اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض حول تطوير العلاقات الثنائية بين سورية والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة والعمل العربي المشترك.
كما تم بحث التطورات الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وأهمية تكثيف الجهود لوضع حد لهمجية الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف دخول المساعدات إلى غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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