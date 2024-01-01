الطليعة يطمح لتحسين مركزه إياباً

تشرين- سامر اللمع:

ختم رجال فريق الطليعة مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم بالمركز الخامس ب16 نقطة، متخلفاً عن تشرين الرابع بنقطتين ومتفوقاً على الوثبة بفارق نقطة واحدة.

خمسة انتصارات وتعادل واحد وأربع خسارات، له 7أهداف وعليه أكثر من ذلك بثلاثة.

آخر جولتين تعثر أمام أهلي حلب وخسر برباعية مقابل لا شيء، وذلك سجّل أكثر من إشارة استفهام، وتبع ذلك في المرحلة الأخيرة خسارة مع الجيش في حماة، الذي لعب فيه شوط واحد فقط نتيجة ضرب الجمهور للحكم المساعد عقبة حويج بالأحجار والزجاجات الفارغة، ما اضطر حكم الساحة طاهر بكار لإطلاق صافرة النهاية حفاظاً على أمن وسلامة طاقم التحكيم.

مدرب فريق الطليعة لكرة القدم، فراس قاشوش أكدّ أن السبب الأول لنجاح الفريق هذا الموسم يعود لتوفيق من الله ورضا الوالدين، ولالتزام اللاعبين بالانضباط التكتيكي، وبتنفيذ المهام المطلوبة منهم، والحضور الذهني الجيد.

مع العلم بأنّي أتعامل مع اللاعبين كأخوة و ليس كمدرب، وكلّ لاعب منهم يتحول إلى مقاتل داخل أرضية الملعب.

وحوّل طموحه مع الإعصار الحموي قال قاشوش: طموحنا تقديم مستوى جيد، وتحقيق نتائج إيجابية، وأن نكون الحصان الأسود في مسابقة الدوري المحلي.

لكن ذلك يترافق مع الصعوبات التي يواجهها النادي التي هي صعوبات مالية بالدرجة الأولى، ومن ثمّ تأتي المشاكل المتعلقة بتغيّر الإدارة.

وأضاف نعمل على تعويض مشكلة النادي المالية باختيار اللاعب المناسب، والعمل على تعزيز الروح الجماعية لتحقيق نتائج مرضية.

وبيّن مدرب الطليعة أنه في بداية الموسم كان طموح الفريق هو البقاء في الدرجة الممتازة فقط، ولكن حالياً ارتفع سقف طموحنا، ويجب تدعيم الفريق ببعض اللاعبين، وحالياً لايسمح لنادي الطليعة إجراء تعاقدات جديدة بسبب الديون لاتحاد كرة القدم.

أضف الى ذلك الضرائب وديون التي يجب تسديدها لاتحاد كرة القدم، وهي الـ 5 ٪ من قيمة العقود، بالإضافة إلى ديون من الموسم الماضي.

استقالة:

وعن السبب الرئيس في استقالته من تدريب الفريق في الفترة الماضية، هو وجود والده رحمه الله في المستشفى لمدة سنة أو أكثر، بالإضافة إلى وجود بعض التدخلات في العمل، جاءت العودة بعد منعي لأي تدخل في الأمور الفنية للفريق.

وعن رؤيته لهوية بطل الدوري أشار القاشوش إلى أنّ المرشح الأول للفوز بلقب الدوري على الورق هو نادي الفتوة، ولنادي جبلة حظ كبير هذا الموسم، وأتوقع دخول تشرين أجواء المنافسة.

في الختام قال مدرب الإعصار: أشكر جماهير النادي المساندة لنا في كل مبارة داخل أو خارج حماة، وأشكر كل شخص يدعم النادي والكادر التدريبي و أعضاء الإدارة، وأشكر اللاعبين الأبطال الذين كانوا على قدر المسؤولية.