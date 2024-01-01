الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، ومن المتوقع أن تتكاثر الغيوم المنخفضة فوق المناطق الساحلية خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية فوق تلك المناطق، ثم يمتد الهطل تدريجياً ليشمل أغلب المناطق، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.