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في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب نصيب يقسو على الحرجلة

درعا- هيثم العلي:

بالثلاثة ثبت شباب نصيب ضيفهم شباب الحرجلة وفازوا عليهم في ملعب درعا الصناعي وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثاني المؤهل للصعود للدوري الممتاز ..

شباب نصيب سيطروا على المباراة رغم أن المستوى الفني للمباراة لم يرتق لمستوى الطموح ..

استطاع نصيب أن ينهي الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله لاعبه المتألق حازم الحريري في الددقيقة 25 من هذا الشوط ..

في الشوط الثاني استمر اللعب سجالاً بين الفريقين ، هادئاً في معظم مراحله ، مع أفضلية نسبية لناديي نصيب الذي لم يستطع لاعبوه الاستفادة من الفرص التي سنحت لهم ، حتى جاء الفرج على قدم قصي أبو زريق في الدقيقة 84 حيث أضاف  الهدف الثاني لفريقه ..

وقبل أن تغيب شمس المباراة وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل حازم الحريري هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه لتنتهي المباراة بفوز ثمين ومستحق لنادي نصيب على شباب الحرجلة وبنتيجة ( 3 — 0 )

لتنطلق بعدها أفراح جمهور نادي نصيب الذين غصت بهم أطراف الملعب وهم يهتفون :  (عالممتاز يا نصيب عالممتاز )

هذا الفوز الذي مهد الطريق أمامه في التأهل للدور الثاني وبالتالي تحقيق الطموح بالصعود إلى الدوري الممتاز .

للتذكير شباب نصيب تعرضوا لظلم تحكيمي في لقاء الذهاب الذي انتهى لمصلحة الحرجلة بثلاثة أهداف لهدفين، وهذا الفوز يؤكد أفضلية نصيب من جميع النواحي، وهذه رسالة للجنة الحكام من أجل اختيار الحكام المناسبين لكل لقاء.

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