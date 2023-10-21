بسبب مساندتهم غزة… المحترفون العرب في الغرب يواجهون خطراً يهدد مستقبلهم 

تشرين:

بسبب مساندتهم لضحايا القصف على غزة، تعرض عدد من نجوم الرياضة العرب، المتألقين في الملاعب الغربية، “لقصف” من نوع آخر، يهدد مستقبلهم الرياضي.

وتسببت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة للشعب الفلسطيني، خلال الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، في تعرض عدد من نجوم الرياضة العربية، لعقوبات صارمة وإجراءات متشددة قد تهدد مستقبلهم الرياضي، وخاصة بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في أوروبا أو يشاركون في مسابقات عالمية كبرى، حيث توالت القرارات والإجراءات المتخذة بخصوص عدد من الرياضيين العرب في الأيام الأخيرة.

وكتب المغربي نصير مزراوي، منشورا يساند فيه فلسطين، مما دفع جماهير بايرن ميونيخ الألماني لشن حملة على اللاعب.

عملاق ألمانيا قرر التحقيق في “تصرفات مزراوي”، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب، بعد عودته من المشاركة مع منتخب “أسود الأطلس”.

تعرض اللاعب الجزائري يوسف عطال إلى الإيقاف من قبل ناديه نيس الفرنسي، بسبب مزاعم حول منشور معادٍ للسامية.

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني عقوبات تأديبية تم اتخاذها بأثر فوري، قبل صدور عقوبات أخرى من قبل السلطات الرياضية والقضائية الفرنسية، وخاصة بعد أن فتحت النيابة العامة في مدينة نيس تحقيقاً أولياً الاثنين ضد نجم المنتخب الجزائري بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين” ، وذلك على خلفية منشور اعتُبر معاديا للسامية، في سياق التصعيد المستمر بين الكيان الصهيوني وحماس.

يتعرض عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس ونادي يونيون برلين الألماني إلى هجمة شرسة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جماهير النادي الألماني بسبب إعلان تضامنه مع فلسطين. وطالب أنصار النادي بضرورة فسخ العقد وإبعاد اللاعب عن صفوف الفريق بسبب مساندته للشعب الفلسطيني.

تواجه نجمة التنس التونسية أُنس جابر خطر الإيقاف عن المشاركة في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ومسابقات اتحاد التنس، وذلك بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها اتحاد الكيان الصهيوني للتنس إلى الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات ضد اللاعبة التونسية بسبب موقفها المساند لفلسطين.

وجاءت الشكوى بعد أن عبرت المصنفة السابعة عالمياً عن تضامنها مع فلسطين عبر منشور على حسابها الشخصي في انستغرام.