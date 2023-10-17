شماعة المازوت تزيد معاناة أهالي الأصلحة مع الطريق الذي يربطها بمدينة السويداء

تشرين – طلال الكفيري:

رغم الوعود الشفهية التي تلقوها ولا يزالون أهالي قرية الأصلحة، الواقعة إلى الغرب من مدينة السويداء، إزاء صيانة الطريق الوحيد الذي يربط قريتهم بالمدينة ، إلّا أنها للأسف ذهبت أدراجها، لكونها لم تترجم فعلياً على أرض الواقع لتاريخه.

لعلّ السنين العشر الماضية لم تكن كافية لصيانة طريق الأصلحة السويداء، من الجهة المتعهدة له، ما أبقاه في حالة خدمية مزرية، ولاسيما أن عنوانه الأبرز الحفريات المعيقة للحركة المرورية عليه، إضافة لتحول العديد من مقاطع الطريق من جراء هذه الحفر إلى مستنقعات لتجمع مياه الصرف الصحي، من جراء قيام عدد من ضعاف النفوس بسقاية أراضيهم الزراعية المحاذية لهذا الطريق بالمياه الملوثة.

وما زاد الطين بلة تحول جوانب الطريق إلى مكب للردميات ” رمل- حجارة” ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية، وبالتالي تجنب وسائل النقل الذهاب إلى القرية لسوء هذا الطريق، من جراء ما قد يسببه لآلياتهم من أضرار ميكانيكية، الأمر الذي أعاق وصول الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى مقاعد الدراسة

وفي هذا السياق أشار مدير فرع مؤسسة المواصلات الطرقية في السويداء المهندس شامل الدعبل لـ”تشرين” إلى أنه وبهدف تأهيل وصيانة طريق السويداء- الأصلحة، تم حالياً إعداد مشروع لصيانة هذا الطريق بقيمة 500 مليون ليرة، ولفت إلى أن هناك عقد صيانة سابق مع إحدى الجهات الإنشائية، إلّا أن عدم توافر مادة المازوت لديها طبعاً حسب تبريرها التأخير حال دون تنفيذ الطريق البالغ طوله 7 كيلو مترات، منوهاً بأنه تمت مخاطبة الشركة المنفذة لهذا الطريق بعدة كتب لمتابعة تنفيذ الطريق المتعاقد عليه، ولكن لم نلقَ أي استجابة، وبالنسبة للردميات تم منذ فترة تعزيل الطريق من كل الردميات المرمية على جوانبه.