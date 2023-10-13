مواجهات ساخنة في  نهائيات أمم إفريقيا 

تشرين- إبراهيم النمر:

أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار عن مواجهات ساخنة حيث أوقعت القرعة السنغال (حامل اللقب) في مواجهة الكاميرون ..فيما تلعب مصر (حاملة اللقب التاريخي بعدد مرات الفوز) إلى جانب غانا أما المغرب (التي وصل منتخبها إلى نصف نهائي المونديال) فتلعب في مجموعة متوازنة إلى جانب الكونغو الديمقراطية و زامبيا و تنزانيا .. و تلعب كوت ديفوار في المجموعة الأولى بمواجهة نيجيريا .. و تنطلق مباريات الأمم الإفريقية في الفترة ما بين 13 كانون الثاني ثاني و 11 شباط القادم حيث تستضيف ست مدن إيفوارية المباريات و قد تم تشييد عدة استادات جديدة في كل من أبيدجان و كورهوغو و سان بيدرو .. و هذه نتيجة القرعة

ففي المجموعة الأولى : كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو.

والمجموعة الثانية : مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق.

وفي المجموعة الثالثة : السنغال – الكاميرون – غينيا – غامبيا.

وجاء في المجموعة الرابعة منتخبات : الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا.

أما المجموعة الخامسة فضمت : تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا.

والمجموعة السادسة : المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا.