احتفاليةٌ فنيّةٌ في الذكرى السنويّة الثامنة لِرحيل الفنان الكبير عمر حمدي «مالفا»

تشرين- لبنى شاكر:

يُنظّم الزميل والناقد التشكيلي أديب مخزوم احتفاليةً فنيّةً لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لرحيل الفنان الكبير عمر حمدي «مالفا» 1951-2015، في المركز الثقافي في كفرسوسة، عند الساعة الخامسة مساءً في 18 من شهر تشرين الأول المُقبل، تحت رعاية مديرية ثقافة دمشق.

وفي تصريحٍ إلى «تشرين»، أوضح مخزوم أن الاحتفالية جاءت بمبادرةٍ فرديةٍ منه، بالتعاون مع شقيق الراحل الفنان عرفان حمدي، إذ سبق أن كرّم الكبار أمثال ممتاز البحرة وصلاح الدين محمد، ووجد أن تكريمهم لا يكتمل من دون الاحتفاء بـ عمر حمدي، وهم جميعاً معلموه في الفن والنقد، وأضاف: «رسومات البحرة في كتبنا المدرسية هي التي جعلتني أحب الرسم منذ أيام طفولتي، ولوحات حمدي التي كنت أٌشاهدها في الصحف والمجلات حين كنت في الإعدادية والثانوية جعلتني أتعلق أكثر فأكثر بالرسم، أما الناقد الراحل صلاح الدين محمد، فهو أعطاني تأشيرة الدخول إلى عالم الكتابة في الفن التشكيلي، حين نشر لي أول مقالة، كذلك أحببتُ النقد من خلال كتابات الناقد اللبناني فيصل سلطان في جريدة السفير، وهو سيشارك في تظاهرة عمر حمدي، هؤلاء الأربعة ممتاز البحرة وعمر حمدي وفيصل سلطان وصلاح الدين محمد، منهم تعلمت وأتعلم، لهذا أسعى لتكريمهم كما يستحقون، وأتمنى أن تتحول الاحتفالية إلى تظاهرةٍ فنيةٍ، تليق بالراحل الكبير، ساحر الخط واللون والضوء».

تتضمن الاحتفالية معرضاً بعنوان «لقاء الأجيال»، يُشارك فيه نحو 75 فناناً، وندوة حول تحولات فن عمر حمدي، بمشاركة الباحث والناقد فيصل سلطان، والباحث والمؤرخ علي القيم، ونائبة رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الفنانة لينا ديب، والناقد أديب مخزوم، إضافةً إلى عرض باليه لفرقة (الرين) للأطفال بإشراف الفنانة رينا علو بعنوان (عمر حمدي من الحسكة إلى مدن الفن الكبرى).