نجوم سورية يتصدّرون جوائز «الموريكس دور» لعام 2023 جوائز مستحقّة عن تميزّهم الفنيّ

تشرين- ميسون شباني:

حضور سوري جميل ومختلف ضمن حفل «الموريكس دور» 2023، الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت،ورجع من خلاله تصدّر نجوم سورية جوائز مستحقة غابت عنهم عدة سنوات..

البداية كانت عدة جوائز تكريمية لنجوم كبار لهم حضورهم في الذاكرة، وقدمت الجائزة التكريمية الأولى للفنانة هدى حداد شقيقة السيدة فيروز، عن مجمل أعمالها الفنية خلال مسيرتها الطويلة والغنية، ويأتي تكريمها بعد 21 سنة من تكريمها الأول على مسرح الموريكس دور، بينما ذهبت الجائزة التكريمية الثانية إلى جهاد الأطرش عن مجمل مسيرته الفنية.

وحصل الفنان قيس الشيخ نجيب على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة عن دوره في مسلسل «ستيليتو » ،وقال في كلمة له على المسرح: «قلوبنا مع المغرب وليبيا.. والله يحمي لبنان وبلدي سورية، هذه اللحظة تذكرني بلحظة قبل 16 عاماً على المسرح في دمشق عندما استلمت أول جائزة»، ووجه الفنان قيس تحية لروح والده الراحل الفنان محمد الشيخ نجيب.

ونالت الفنانة كاريس بشار لقب أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل« النار بالنار» وأكدت أن شخصية مريم تستحق التكريم؛ لأنها شخصية صعبة، وشكلت منعطفاً كبيراً في حياتها عبر عدة اتجاهات. أما جائزة نجم الغناء العربي فكانت من نصيب الفنان ناصيف زيتون الذي أهدى جائزته إلى بلده سورية، وقدم أغنية «بالأحلام» على المسرح..

في حين حصل مسلسل «النار بالنار» على جائزة أفضل مسلسل مشترك من إنتاج شركة الصباح، وتسلم الجائزة المنتج صادق الصباح، وذهبت جائزة أفضل مسلسل لبناني مشترك وجماهيري لمسلسل« للموت 3».