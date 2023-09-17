مجلس محافظة دمشق يناقش بجلسته أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية

تشرين-بشرى سمير:

بحضور وفد من مجلس محافظة اللاذقية عقد اليوم مجلس محافظة دمشق أولى جلساته للدورة العادية الرابعة، وبيّن رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب أن الهدف من زيارة الوفد هو الاطلاع وتبادل الخبرات من أجل النهوض بعمل المجالس المحلية والانفتاح من أجل تطبيق القانون المتعلق بالإدارة المحلية ومجالسها وأهمية التشاركية والتعاون.

من جانبه رئيس مجلس محافظة دمشق المهندس إياد الشمعة رحب بالوفد الضيف متمنياً أن تكون هذه التجربة هي بداية لمزيد من اللقاءات مع المجالس المحلية في كل المحافظات.

وتناولت طروحات أعضاء عدة تساؤلات منها إلى متى سيبقى تجار في دمشق تحت رحمة عناصر الجمارك الذين باتوا يدخلون إلى المحال التجارية بما يسبب الإزعاج لهم ؟

كما تناولت طروحات المجلس أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية من سكر ورز وزيت وعدم توافرها في صالات السورية للتجارة إضافة إلى ضرورة توزيع المازوت المنزلي قبل قدوم فصل الشتاء وتنفيذ الطلب الذي تمت إعادته لمن فاته موعد الاستلام.

وجدد المجلس المطالبة بمكافحة الكلاب الشاردة كما تم طرح عدم توافر الوقود لسيارات دفن الموتى وانتشار المولدات التي تعمل على المازوت في المزة وانتشار ظاهرة الغش في الألبان والأجبان، كما تم طرح ظاهرة التلاعب بعدادات مضخات البنزين في المحطات والاكتفاء بغرامة مالية مشيرين إلى أن عامل المحطة يقوم بكبسة رز بتحويل الرقم الظاهر على الشاشة من 20 لتير إلى 25 لتير، واقترح أحد الأعضاء تكليف لجنة المقاييس بفتح المضخة لمعرفة كيف يتم التلاعب.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أنه تم إغلاق 15 محطة وقود لمدة 90 يوماً وسط طلب أصحاب المحطات باستبدالها بغرامة مليون ليرة لليوم الواحد.

بدوره مدير فرع السورية للتجارة بدمشق سامي هليل أكد أنه تم توزيع المواد المقننة ضمن صالات السورية للتجارة وهي 10 كغ برغل وكغ سكر وكغ رز وكغ عدس وفيما يتعلق بتامين الخبز ضمن صالات السورية للتجارة أشار إلى وجود 13 سيارة تعمل على توزيع الخبز والمواد الغذائية على 67 صالة.

من جانبه أكد مدير فرع الغاز بدمشق و ريفها حسن البطل أن المديرية تعمل على استلام أسطوانات الغاز التالفة من المعتمدين ويتم تأمين البديل عنها من خلال ورشات الإصلاح خلال أيام 17-18-19 من أيلول الجاري,

وحول ظاهرة بيع مادة البنزين في الشوارع بين مدير محروقات دمشق محمود كرتكلي أنه تمت إحالة 20 شخصاً للقضاء وتنظيم 20 ضبطاً وتراجعت الظاهرة بنسبة 80%

وأوضح المهندس هادي الشيخ عواد مدير البيئة بدمشق أن أي مواطن يرغب في وضع مولدة كهربائية بإمكانه الحصول على الترخيص اللازم من خلال التقدم بطلب للجنة المشكلة من قبل مديرية الأملاك _ هندسة المرور _ دوائر الخدمات لترخيصها أصولاً حيث تقوم اللجنة بإرسال الطلب إلى مديرية البيئة للتأكد من سلامة المولدة المرخصة وعدم وجود أي ضرر فني وأنها محققة للشروط البيئية.

قحطان إبراهيم مدير الشؤون الصحية ورداً على ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة بين أنه لا يوجد إلا ثلاثة صيادين وتم قتل ما يقارب 30 كلباً من خلال وضع 65 كغ من الطعوم السامة، وفيما يتعلق ببيع الألبان والأجبان على الطرقات أشار إلى أنه تتم إزالة البسطات المخالفة وأخذ عينات من المواد الغذائية بناء على شكوى نظامية.