برعاية الرئيس الأسد تخريج الدورة الثامنة والثلاثين قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج الدورة الثامنة والثلاثين قيادة وأركان، وناب عن السيد الرئيس العماد علي محمود عباس نائب القائد العام وزير الدفاع، وبعد استعراض حرس الشرف بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

وألقى العماد ممثل راعي الاحتفال كلمةً نقل فيها تهاني السيد الرئيس الفريق بشار الأسد للضباط الخريجين وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في تنفيذ مهامهم المقدسة التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم الأبطال في الجيش والقوات المسلحة، مؤكداً أن مؤسستنا العسكرية أنموذج يحتذى في الانضباط والتماسك ومدرسة مثلى في التضحية والفداء والانتماء الوطني.

وشدد العماد على أهمية دورة القيادة والأركان التي تصبُّ في بوتقة إغناء معارف الضباط وخبراتهم والارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي ما يمكنهم من المضي بخطا واثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات في مواجهة أي عدوٍّ وفي أي زمان أو مكان.

وأكد العماد أن وطننا اليوم يتعرض لهجمةٍ إعلامية تضليلية وتصعيدٍ متواصل تشنه القوى الداعمة للإرهاب التي تواصل فرض الحصار على شعبنا في محاولة لكسر إرادته في الصمود والدفاع عن أرضه وكرامته، مشدداً على أننا واثقون من نصرنا لأننا أصحاب حق، ولأننا نمتلك الإرادة والعزيمة خلف قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

كما ألقى مدير الأكاديمية العسكرية العليا كلمة أكد فيها أن هذه الدورة مثَّلت محطة مهمة من محطات التدريب والتأهيل، لافتاً إلى أهمية تجسيد العلوم والمعارف النظرية بشكل عملي بما يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لقواتنا المسلحة.

بعد ذلك تُلي أمر النجاح، وتم توزيع الشهادات على الخريجين الأوائل، ثم قدم الخريج الأول درع الدورة للعماد ممثل القائد العام، واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.