ضغوطات كبيرة على مدرب فريق أشبال طرطوس في اختياره  لاعبي الفريق !

تشرين -أحمد بلال:

أكد المدير الفني لمنتخب أشبال طرطوس لكرة القدم غدير أسعد في تصريح لـ (تشرين ) أنه تعرض للعديد من الضغوطات أثناء انتقاء اللاعبين لتمثيل المنتخب وأضاف : قدمت استقالتي بسبب كثرة الضغوطات، ولكنها رفضت من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم، وتابعت عملي في ظل الظروف السلبية المحيطة.

وعن آلية انتقاء اللاعبين أشار أسعد إلى أنها كانت صعبة جداً، واستمرت مدة أسبوعين، وبداية تم اختيار 130لاعباً على مستوى محافظة طرطوس ومن جميع الأندية والمدارس الكروية، وفي النهاية وصلنا لـ 20 لاعباً.

وأوضح أن آلية الانتقاء كانت 60في المئة من مواليد عام 2010 و 40 في المئة من مواليد 2011.

وعن تعرض بعض اللاعبين للظلم من حيث طريقة الانتقاء قال غدير : هناك العديد من اللاعبين تم استبعادهم ، وهم على مستوى جيد ويستحقون، ولكن العدد المسموح به هو فقط 20 لاعباً ، مشيراً إلى أنه كان يفضل الاعتماد على الناحية البدنية وسرعة اللاعب وتمركزه الصحيح والحالة الفنية في حال تساوي أكثر من لاعب في المستوى عند اختيار اللاعبين .

وعن سلبيات وإيجابيات مشروع تطوير الكرة السورية تحدث :إن هذا المشروع جيد جداً من حيث إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين ﻹثبات مقدراتهم وفي الوقت نفسه منح المدربين الخبرة من حيث ورشات العمل التي خضعوا لها.

أما السلبيات فهي كثيرة، منها عدم وجود ملاعب خاصة للتدريب ونقص الأدوات وتوقيت المباريات الصعب، والأهم من هذا كله عدم تأهيل كوادر ذات كفاءة عالية.

وتابع: وعلى الرغم من ذلك استطعنا تحقيق نتائج جيده، إذ حقق الفريق الفوز على منتخب الرقة بهدفين نظيفين والفوز على منتخب اللاذقية بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر مع منتخب حمص ومنتخب حلب بالنتيجة نفسها ثلاثة أهداف لهدف.

وتمنى أن تحظى محافظة طرطوس باهتمام أكبر على صعيد البنى التحتية للملاعب وإقامة معسكرات تدريبية كي نرتقي بكرة القدم، ونحقق نتائج تليق بمحافظة طرطوس.