وزير السياحة يفتتح منشأتين للسياحة الشعبية في اللاذقية

تشرين- نهلة أبو تك:

في إطار دعم السياحة الشعبية في محافظة اللاذقية، افتتح وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني اليوم، منشأة “شاطئ الخليج الذهبي” للسياحة الشعبية في حميميم بريف جبلة، و فندق لابلاج على شاطئ وادي قنديل بريف اللاذقية.

وأشار مارتيني في تصريح صحفي لـ”تشرين” إلى أهمية المنشأة لكونها شعبية وعقدَها تشاركياً بين المديرية العامة للموانئ ومديرية السياحة والقطاع الخاص، حيث تعدّ منشأة ترفيهية سياحية شعبية بمستوى النجمتين، وتعد الأولى في جبلة تضم كبائن خشبية للمبيت ومطعماً، كما أنها توفر أكثر من ١٠٠ فرصة عمل وقد تم وضعها بالخدمة بشكل كامل.

كما لفت مرتيني إلى أن افتتاح فندق لابلاج وأكواخ مبيت يأتي في إطار التوسعة التي تجريها الشركة السورية للنقل والسياحة لشاطئ لابلاج للسياحة الشعبية في وادي قنديل.

بدوره، أكد مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور لـ”تشرين” أهمية هذه المنشأة التي تتألف من ثلاثة طوابق وتضم ٣٥ غرفة و٢٤ كوخاً خشبياً ومطعماً مجهزاً بالكامل، وتوفر ١٠٠ فرصة عمل، مبيناً أن الفندق من مستوى نجمتين، لكنه من ناحية التجهيزات والخدمات يعدّ من مسوى أربع نجوم، والأسعار مدروسة تشجيعية لكونها منشأة شعبية حيث تبلغ تكلفة الإقامة قي الغرفة لليلة واحدة ٦٠ ألف ليرة، بالإضافة إلى شاطى مفتوح مع مسبح للكبار وآخر للصغار مع مشالح ونقاط بيع.