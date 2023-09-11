استقبل وفداً اقتصادياً أردنياً.. مرتيني: قدوم ١٧٥ ألف سائح أردني العام الحالي.. رئيس الوفد الأردني: نعمل على تقديم التسهيلات للتجار والصناعيين السوريين

تشرين- منال الشرع:

أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني للوفد الأردني القادم للمشاركة بالملتقى الاقتصادي الأردني في مبنى وزارة السياحة اليوم أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين الذي يشكل زخماً اقتصادياً مهماً لتوثيق العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي تصريح للصحفيين بيّن مرتيني أن السياحة رافعة من روافع الاقتصاد وكانت لدينا عدة لقاءات ناجحة منذ أقل من شهرين فيما يخص السياحة البينية والسياحة المشتركة والترويج كإقليم مشترك بين الأردن وسورية ولبنان والدول العربية ما يدل على التعاون العربي- العربي في مجال السياحة في المرحلة القادمة.

وأشار مرتيني إلى التطور السياحي والقدوم السياحي المتطور بين البلدين الذي وصل إلى ١٧٥ ألف قادم من الأردن فيما كان في العام الماضي بحدود ٢٢٨ ألف قادم وهناك توقعات بزيادة نسبة القدوم هذا العام إلى ٢٥% من الأردنيين لمختلف المحافظات السورية.

وتحدث مرتيني أثناء اللقاء عن التسهيلات الممكن تقديمها لرجال الأعمال السوريين لاستخدام المرافق والمطارات والبنى التحتية المتطورة في مجال السياحة في الأردن، منوهاً بضرورة التعاون المشترك وسيعود بالنفع على الطرفين في قطاع الاستثمار والتنمية وفرص العمل.

من جانبه رئيس الوفد الأردني حمزة الحاج حسن نائب رئيس مجلس ممثلي مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أشار للصحفيين إلى أهمية المنتديات الاقتصادية حالياً بين الأردن وسورية وماهي إلا رسالة واضحة للتجار والصناعيين السوريين بفتح أبواب التعاون مع الأردن ومنطقة العقبة عن طريق تقديم وسائل الدعم والحوافز الاستثمارية الموجودة وتسهيل عمل المستثمر بالدخول والخروج إلى الأردن بكامل الحرية واستخدام المرافئ البحرية والجوية وتقديم كل أشكال الدعم لبرامج سياحية مشتركة وأيضاً تقديم الدعم للتجار السوريين وأصحاب الأعمال إلى الأردن وعبر الأردن إلى دول العالم ما يهدف لدعم الاقتصاديين عبر برامج ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين.

وعلى هامش اللقاء تحدث عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب عن أهمية تلك المنتديات الاقتصادية وبحث التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي وموضوع الشحن وخاصة نحن اليوم نتجه لدعم جميع المجالات، متمنياً التعاون بتسهيل عمليات الشحن والترانزيت عبر ميناء العقبة المهم لتسهيل سير البضائع ومرورها استيراداً وتصديراً٠