أهالٍ في أشرفية صحنايا يضطرون إلى شراء الخبز من الباعة لكثرة أعطال المخبز

تشرين – ياسر النعسان:

وردت شكوى من أهالي بلدة أشرفية صحنايا التابعة لمحافظة ريف دمشق يشيرون فيها إلى أن مخبزهم كثير الأعطال في ظل الحاجة الماسة للخبز، وخصوصاً في المرحلة الراهنة الصعبة على الجميع.

وبين الأهالي أنهم يعانون من باعة ربطات الخبز الحر الذين يبيعون الربطتين يومي السبت والخميس بسعر يتراوح بين ٦ و ٧ آلاف ليرة، وبقية الأيام يبيعونها من أربعة إلى ستة آلاف ليرة، لافتين إلى أن هؤلاء الباعة يبيعون الخبز بهذه الأسعار بالتواطؤ مع القيمين على المخبز .

وأشار الأهالي إلى أن المخبز غالباً ما يتوقف عن العمل بأوقات مبكرة قد تصل حتى السادسة مساء بالحد الأقصى وأحيانا أبكر من ذلك.

ورداً على الشكوى، نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر أن يكون المخبز كثير الأعطال، مشيراً إلى أن أعطاله عابرة ولأسباب قاهرة يتم تجاوزها بالحد الأعلى خلال ساعتين.

وأشار اسمندر إلى أن سبب توقف المخبز في أوقات مبكرة أحياناً يعود لانتهاء مخصصات المخبز ليس إلا، لافتاً إلى أن المخبز حل مشكلة كبيرة في نقص الخبز في بلدة أشرفية صحنايا.

وعن غلاء سعر ربطة الخبز لدى الباعة الجوالين في البلدة وقرب المخبز وعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بأن يعالج هذه الظاهرة من خلال دوريات المديرية في أسرع وقت ممكن.

ونحن بدورنا نشير إلى أهمية معالجة ظاهرة بيع الخبز بأسعار حارقة، وهذه من مسؤوليات (التجارة الداخلية وحماية المستهلك) في ريف دمشق، إضافة إلى ضرورة وأهمية زيادة كميات الطحين لمخبز أشرفية صحنايا كونه يقدم الخبز لأعداد كبيرة من السكان سواء من أهل البلدة أو المهجّرين.