الوزير المقداد يعزي بضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم في المملكة المغربية

تشرين

وجه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم رسالة تعزية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة أقاليم في المملكة صباح اليوم السبت الـ 9 من أيلول 2023 وخلف المئات من الضحايا والمصابين والدمار في عدد من الأبنية.

وأعرب الوزير المقداد لنظيره المغربي عن تضامن سورية وشعبها مع الشعب المغربي في هذه المحنة، داعياً بالرحمة لضحايا الزلزال، والصبر والسلوان لذويهم، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، كما عبر الوزير المقداد عن ثقته بأن الشعب المغربي الشقيق سيتجاوز هذه الكارثة، ويعيد بناء ما دمره الزلزال.

ولقي 1037 شخصاً مصرعهم، جراء زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم عدة أقاليم في المغرب، وكان مركزه إقليم الحوز.